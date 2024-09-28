Юрген Лиги вспоминает своего брата: 30 лет назад все было хорошо, а потом четыре ребенка остались без отца

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги вспоминает в социальных сетях своего 36-летнего брата Прийта, который погиб 30 лет назад на пароме «Эстония» по пути в университет в Стокгольме.
«Покойся с миром, брат Прийт», - начинает политик.
Министр финансов Эстонии Юрген Лиги вспоминает в социальных сетях своего 36-летнего брата Прийта, который погиб 30 лет назад на пароме «Эстония» по пути в университет в Стокгольме.
«Покойся с миром, брат Прийт», - начинает политик.
Судно «Эстония» затонуло между 0.55 и 2.03 утра по корабельному времени 28 сентября 1994 года по пути из Таллина в Стокгольм. На борту находилось 989 человек, из которых 137 были спасены, а 852 погибли. Спасатели обнаружили 95 тел.
Лиги опубликовал в Facebook фотографию своего пропавшего брата сразу после полуночи 28 сентября, когда корабль пошел ко дну.