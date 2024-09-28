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30 лет со дня крушения парома «Эстония»: носовой визир хранится в месте, куда доступ имеют немногие

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Фото: JAAKKO AVIKAINEN / LEHTIKUVA / AFP/Scanpix

Корабль, получивший имя в честь довоенного парохода, работал под эстонским флагом. Считается, что судно затонуло в штормовую погоду, когда у него оторвало носовую подъемную часть, в результате чего в грузовой отсек хлынула вода.

Паром затонул 28 сентября 1994 года между 00:55 и 02:03. Трагедия унесла жизни 852 человек, 137 человек выжили.

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