ФОТО И ВИДЕО Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов

Лана была одета в классическое свадебное платье с пышной юбкой, а ее волосы украсила белая лента. Жених надел черный костюм. К алтарю звезду вёл ее отец Роберт Грант. На празднике, организованном вдоль городской гавани, присутствовали только самые близкие члены семей пары и друзья.

О романе одной из самых популярных певиц современности и организатора туров в компании Arthur's Air Boat Tours стало известно в августе этого года. Лана знакома с Джереми уже больше четырех лет и не раз пользовалась его услугами в качестве гида, а также публиковала совместные фото в соцсетях. Поклонники звезды были уверены, что между ними только дружба. Дюфрен ранее был женат, и у него двое детей.