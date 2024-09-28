ФОТО И ВИДЕО Лана Дель Рей тайно вышла замуж за охотника на аллигаторов

39-летняя певица Лана Дель Рей и ее бойфренд, 56-летний охотник на аллигаторов Джереми Дюфрен, поженились. Пара сыграла свадьбу у залива в городе Де Аллемандс (штат Луизиана), где возлюбленный звезды работает гидом, пишет DailyMail.
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Лана была одета в классическое свадебное платье с пышной юбкой, а ее волосы украсила белая лента. Жених надел черный костюм. К алтарю звезду вёл ее отец Роберт Грант. На празднике, организованном вдоль городской гавани, присутствовали только самые близкие члены семей пары и друзья.
О романе одной из самых популярных певиц современности и организатора туров в компании Arthur's Air Boat Tours стало известно в августе этого года. Лана знакома с Джереми уже больше четырех лет и не раз пользовалась его услугами в качестве гида, а также публиковала совместные фото в соцсетях. Поклонники звезды были уверены, что между ними только дружба. Дюфрен ранее был женат, и у него двое детей.
Лана Дель Рей ранее встречалась с продюсером Стивеном Мертинсом. Их отношения продлились семь лет, и она называла его любовью всей своей жизни. Позднее у нее были романы с солистом группы Kassidy Барри Джеймсом О'Ниллом, с итальянским фотографом и режиссером Франческо Карроззини, музыкантом Джеральдом Эрлом Гиллумом. Последним известным возлюбленным певицы был полицейский Шон Ларкин. Пара рассталась в 2020 году.