«Ветер свирепствует, и шторм уже на подходе», - рассказывает главный редактор Elu24 Катрин Луст о том, как выглядел Пярну перед штормом.
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ВИДЕО ⟩ Катрин Луст о свирепом шторме в Пярну: сильный ветер, песок летает, дышать невозможно
Вчера в летней столице было объявлено штормовое предупреждение второго уровня, но признаки усиления ветра ощущались уже в течение дня. «Я знаю, что на дорогах в районе Килинги-Нымме упали деревья, и дороги сейчас расчищают», - говорит главный редактор Elu24 Катрин Луст, которая находится в Пярну.
«Песок летит здесь с такой силой, что невозможно дышать. Невозможно!» - Катрин Луст описала ситуацию во второй половине дня, когда шторм еще не достиг своего пика.