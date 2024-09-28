ВИДЕО Катрин Луст о свирепом шторме в Пярну: сильный ветер, песок летает, дышать невозможно

Вчера в летней столице было объявлено штормовое предупреждение второго уровня, но признаки усиления ветра ощущались уже в течение дня. «Я знаю, что на дорогах в районе Килинги-Нымме упали деревья, и дороги сейчас расчищают», - говорит главный редактор Elu24 Катрин Луст, которая находится в Пярну.