Король Карл ІІІ с женой отреагировали на смерть звезды «Гарри Поттера» Мэгги Смит

Король Великобритании Карл III и королева Камилла почтили память актрисы Мэгги Смит. Заявление супруги опубликовали в своих соцсетях 27 сентября 2024 года.

За несколько часов до этого стало известно о смерти выдающейся британской звезды экрана в возрасте 89 лет.

«Мы с женой были глубоко опечалены, узнав о смерти дамы Мэгги Смит. Поскольку занавес опускается над национальным достоянием, мы присоединяемся ко всем людям во всем мире, чтобы вспомнить с самым искренним восхищением и приверженностью ее многочисленные замечательные выступления и ее тепло и остроумие, которые излучали как на сцене, так и вне ее», - отметил суверен.

Фото: Скриншот истории в Instagram

Монарх подписал послание «Карл Р», используя свою королевскую подпись.

75-летний Карл ІІІ сделал заявление в тот же день, когда сыновья Мэгги Смит, Тоби Стивенс и Крис Ларкин, поделились новостью о смерти своей знаменитой матери.

Известная актриса и дважды лауреат премии «Оскар» была хорошо известна благодаря исполнению роли профессора Минервы Макгонегел во франшизе о Гарри Поттере, а также Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон».