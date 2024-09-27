ВИДЕО Фронтмен Måneskin Дамиано Давид выпустил первый сольный трек

В сентябре в комментарии Associated Press Давид рассказал, что будет совмещать сольную карьеру с работой в группе. Как писало издание NME, решение начать сольную карьеру было «рождено потребностью выразить более личную и уязвимую часть себя».

Редакция Original Rock отмечает, что клип представляет собой «потрясающе сделанную кинематографическую композицию», а в песне артист демонстрирует свой знаменитый «мощный и впечатляющий вокальный диапазон в новом свете».

Måneskin - итальянская рок-группа, членами которой являются вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио. Создана была в 2016 году.

Всемирную популярность группа Måneskin получила после того, как коллектив занял первое место на Евровидении-2021.