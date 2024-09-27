На группе по продаже товаров в Facebook предполагаемый термокостюм с парома «Эстония» продается за 5 000 евро. Морской музей Эстонии не может подтвердить подлинность этого предмета, но в коллекции музея действительно есть похожий спасательный костюм.
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В Facebook появилось объявление о продаже термокостюма, предположительно находившегося на борту парома «Эстония»
Необычное объявление о продаже появилось в группе Vanavara ost-müük в Facebook в пятницу, за день до годовщины катастрофы крушения парома «Эстонии». За 5 000 евро можно приобрести термокостюм с судна.
«Костюм, о котором идет речь, прибило к берегу острова Хийумаа осенью 1994 года в нераспечатанной упаковке. В таком виде он пролежал несколько десятилетий, пока упаковку не вскрыли, чтобы найти возможные упоминания о пароме «Эстония», которое, к сожалению, затонуло», - говорится в объявлении.