«Да там полно женатых, хотя это вроде приложение для свободных», - поделилась возмущением Инесе, говоря о Tinder. Портал TVNET+ решил выяснить, насколько привычным явлением для Латвии стали женатые мужчины в Tinder? Что они там делают? И почему, находясь в браке, они продолжают искать новые знакомства?

Многие девушки, будь то через собственный опыт или истории подруг, сталкивались с изменами. Достоверно выяснить, сколько людей изменяли своим партнерам, достаточно трудно - тут все зависит от честности опрашиваемых.

Но Русская служба Би-Би-Си пять лет назад проводила исследование, в ходе которого выяснилось, что 75 процентов мужчин и 68 процентов женщин хоть раз в жизни были неверны своим партнерам.