ВИДЕО Феноменально постройневшая Адриана Лима вернулась на подиум после шести лет перерыва

Бывшему ангелу Victoria's Secret даже пришлось дать отпор хейтерам, напомнив, что она мать троих детей и это не может не влиять на то, как она выглядит.

На время шумиха вокруг изменившейся до неузнаваемости Лимы поутихла, а она решила воспользоваться затишьем, чтобы устроить настоящую бурю. После шестилетнего перерыва модель вернулась на подиум, и на этот раз вряд ли у кого-то возникнет желание упрекнуть селебрити за ее внешний вид. Ведь феноменально преобразившись, Адриана заставила разом замолчать всех хейтеров.

Фотографии и видео с показа Schiaparelli на Парижской Неделе моды уже взорвали соцсети. Сама Лима в интервью для People призналась, что рада вернуться на подиум после отпуска по уходу за детьми.