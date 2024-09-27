Заключенный Вируской тюрьмы подал в суд на учреждение по неожиданной причине

Заключенный, отбывавший наказание в Вируской тюрьме, был вынужден спать на верхней койке с ноября 2021 года по январь 2022 года. Весной 2022 года заключенного снова заставили спать на верхних нарах около двух недель.

В связи с этим он обратился в суд, требуя компенсации за нематериальный ущерб, причиненный Вируской тюрьмой. Заключенный также потребовал, чтобы тюрьма выдала ему справку о том, что он должен спать на нижней койке.