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Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»

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Мэгги Смит в роли профессора Макгонагалл
Мэгги Смит в роли профессора Макгонагалл Фото: Cap/rfs

Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы Макгонагалл во франшизе «Гарри Поттер», умерла. Об этом сообщает Sky.

«Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась», - передает Sky. Актриса скончалась в возрасте 89 лет.

«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Она была человеком, любившим уединение, в конце она была со своими друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пять любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки...» - сообщили сыновья Мэгги Смит в совместном заявлении.

Актриса сыграла в более чем 160 фильмах и сериалах и получила множество наград. Мэгги Смит - двукратный лауреат премии «Оскар», семикратный лауреат премии BAFTA, трехкратная обладательница премии «Золотой глобус», четырехкратный лауреат «Эмми», пятикратная обладательница премии Гильдии киноактеров США.

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