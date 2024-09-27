Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы Макгонагалл во франшизе «Гарри Поттер», умерла. Об этом сообщает Sky.
Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»
«Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась», - передает Sky. Актриса скончалась в возрасте 89 лет.
«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Она была человеком, любившим уединение, в конце она была со своими друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пять любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки...» - сообщили сыновья Мэгги Смит в совместном заявлении.
Актриса сыграла в более чем 160 фильмах и сериалах и получила множество наград. Мэгги Смит - двукратный лауреат премии «Оскар», семикратный лауреат премии BAFTA, трехкратная обладательница премии «Золотой глобус», четырехкратный лауреат «Эмми», пятикратная обладательница премии Гильдии киноактеров США.