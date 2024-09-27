Умерла актриса Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»

«Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу, 27 сентября. Она была человеком, любившим уединение, в конце она была со своими друзьями и семьей. У нее остались двое сыновей и пять любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки...» - сообщили сыновья Мэгги Смит в совместном заявлении.