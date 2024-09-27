Жительница Валга обратилась в суд, поскольку волость посчитала необходимым прекратить работу назначенного ребенку опорного лица в середине предыдущего учебного года. Несмотря на то, что все специалисты убеждены в необходимости помощника, у ребенка его больше нет. Суд обязал волость пересмотреть заявление родителя. «Волость находится в процессе рассмотрения», - говорит представитель волостной правы Валга.
Мать ребенка с особыми потребностями подала в суд на волость: сеть поддержки была просто прервана
Жительница Валга Марго подала в суд на волость после того, как в середине прошлого учебного года ее ребенок остался без опорного лица. У 11-летнего ребенка диагностирована тяжелая инвалидность, и ему требуется помощник. Ребенок учится в четвертом классе, и хотя у него хорошая успеваемость, в ряде повседневных действий ему требуется помощь. «У него нет чувства самосохранения, он может легко попасть под машину, например. Он отстает в развитии от своего возраста», - говорит мать.
«Опорное лицо помогало и поддерживало его все время. В течение 2,5 лет его сопровождал предыдущий помощник. За небольшую зарплату он проделал с моим ребенком огромную работу, и благодаря этому ребенок стал таким, какой он есть сейчас», - рассказывает Марго. Однако предоставление услуги опорного лица закончилось 30 декабря прошлого года, а семья Марго узнала об этом только в начале января этого года.