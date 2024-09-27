Мать ребенка с особыми потребностями подала в суд на волость: сеть поддержки была просто прервана

Жительница Валга Марго подала в суд на волость после того, как в середине прошлого учебного года ее ребенок остался без опорного лица. У 11-летнего ребенка диагностирована тяжелая инвалидность, и ему требуется помощник. Ребенок учится в четвертом классе, и хотя у него хорошая успеваемость, в ряде повседневных действий ему требуется помощь. «У него нет чувства самосохранения, он может легко попасть под машину, например. Он отстает в развитии от своего возраста», - говорит мать.