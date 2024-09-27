ВИДЕО Эстонский музыкальный дуэт Pur Mudd сделал ремикс из высказывания Юргена Лиги

В какой-то момент ведущая Мари Карелл сказала, что, по ее мнению, рисковые инвестиции - это единственное, что молодые люди сегодня считают настоящими инвестициями, потому что кажется, что ты получаешь огромный доход. Но Юрген Лиги ответил на это прямолинейно: «Не знаю, вообще, я не часто бываю в компании дураков, так что, возможно, это действительно так». Министр финансов добавил, что не рекомендовал бы вкладывать свои собственные сбережения в подобные вещи. «Если у вас есть много денег, можно попробовать шутки ради».