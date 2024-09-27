«Вообще, я не часто бываю в компании дураков», - признался министр финансов Юрген Лиги в эфире программы Laser. Высказывание министра подхватил дуэт Pur Mudd и сделал на него бодрый ремикс.
ВИДЕО ⟩ Эстонский музыкальный дуэт Pur Mudd сделал ремикс из высказывания Юргена Лиги
На прошлой неделе министр финансов Юрген Лиги дал интервью программе Laser, посвященное экономике и повышению налогов.
В какой-то момент ведущая Мари Карелл сказала, что, по ее мнению, рисковые инвестиции - это единственное, что молодые люди сегодня считают настоящими инвестициями, потому что кажется, что ты получаешь огромный доход. Но Юрген Лиги ответил на это прямолинейно: «Не знаю, вообще, я не часто бываю в компании дураков, так что, возможно, это действительно так». Министр финансов добавил, что не рекомендовал бы вкладывать свои собственные сбережения в подобные вещи. «Если у вас есть много денег, можно попробовать шутки ради».
Высказывание привлекло внимание музыкального дуэта Pur Mudd. Его участники создали музыкальный ремикс. «А вы бываете в компании дураков?» - спрашивают они в клипе, опубликованном в Instagram.
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