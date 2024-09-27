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БОЛЕЕ 2,5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО Легендарный комплекс «Либерти» обрел нового владельца: личность покупателя пока держится в тайне

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Мыза "Либерти".
Мыза "Либерти". Фото: Riigi Kinnisvara

В августе стало известно, что государство выставило на аукцион легендарную мызу «Либерти». В четверг исторический комплекс обрел нового владельца.

Пару лет назад возникла идея создать на мызе «Либерти» резиденцию для президента Эстонии. Однако этого не произошло, и государство решило продать недвижимость площадью 3,5 гектара, расположенную на улице Вабаыхумуусеуми в Таллинне, на аукционе.

Стартовая цена мызы «Либерти» составляла 890 000 евро без учета НДС. Окончательная цена на аукционе в четверг составила 2,62 миллиона евро с НДС.

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