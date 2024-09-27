В октябре у юмориста Максим Галкин начинается тур по Северной Америке. Билеты на первый его концерт, который состоится в Майами, разбирают как горячие пирожки. Но самое интересное - запрет, который введен на его концертах.
На концертах Максима Галкина введен строжайший запрет: о чем речь
теперь при покупке билета стоимостью от 95 до 230 долларов человек соглашается и с требованием не снимать и не писать звук на концерте Галкина, а также с возможными последствиями за нарушение. К слову, тех, кто не выполнит договоренности, охрана будет выдворять из зала.
«Использование телефонов в зале выступления запрещено. Любой, кто будет замечен в использовании телефона во время выступления, будет выдворен с места проведения охраной», - написано на сайте продажи билетов.
Как сообщают РосСМИ, нововведение Fan Advisory появилось после скандала в Дубае, когда юморист сказал «Героям слава», получил штраф от правительства ОАЭ и вычеркнул страну из гастролей.