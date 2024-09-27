На концертах Максима Галкина введен строжайший запрет: о чем речь

теперь при покупке билета стоимостью от 95 до 230 долларов человек соглашается и с требованием не снимать и не писать звук на концерте Галкина, а также с возможными последствиями за нарушение. К слову, тех, кто не выполнит договоренности, охрана будет выдворять из зала.