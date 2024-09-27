ВИДЕО Эстонская художница показала подписчикам свой новый дом: «У него огромный потенциал!»

«Безусловно хотим его немного улучшить. Мы с наслаждением вьём гнездо. Как вы думаете, нам удастся преобразить этот чудесный дом?» - спрашивает художница у своих подписчиков.

«У этого дома огромный потенциал! Так много дерева», - замечает один, а другой добавляет: «Отличный домик!»

Новая глава в Вильянди

«Вот мы и в нашем новом гнездышке, и глаза блестят! Сегодня мы пьем шампанское из пластиковых стаканов, потому что вновь начинаем все с нуля, с совершенно пустого дома», - сообщили Мари Оясаар-Парве и Йеспер Парве в начале сентября, когда они только переехали в Вильянди.

Новость о переезде на материк подтвердил редакции издатель Йеспер Парве в конце июля. «Я каждое лето проводил в Вильянди, потому что моя мать, отец, бабушка и дедушка оттуда», - сказал Парве. Он добавил, что одна из его бабушек жила в самом центре Вильянди, на улице Пости, и была директором городской библиотеки. «Она и привила мне интерес к книгам», - поделился он.

Переезд

«У наших детей больше нет школы или детского сада, потому что мы сторонники вальдорфского подхода, а такого на острове больше нет», - рассказал предприниматель о причинах переезда.

Пара выставила свой дом в Калане, Хийумаа, на продажу еще в начале года. «Правда!» - подтверждает Парве, говоря, что никакой великой тайны здесь нет. «Семья стала настолько большой, что нам там просто нет места», - признается он.

«Нас очень тепло встретили. Здесь здорово гулять с детьми. Много детей, и все так дружелюбны. Пока только хорошие впечатления», - рассказала Мари редакции о первых днях в Вильянди.

Она добавила, что дом Pihla на острове Хийумаа они продавать не будут, и зимой в нем могут останавливаться гости. «На данный момент мы планируем, что этот дом будет нашей дачей. Но как знать, может быть, нам так понравится Вильянди, что мы здесь и останемся», - рассуждает она.