Деми Мур поделилась экстремальным рецептом своего похудения

«Я так сильно давила на себя. У меня был опыт, когда мне говорили похудеть. И все это, возможно, было стыдно и унизительно, но это то, что я сделала. Мне кажется, моей дочери было примерно пять-шесть месяцев, когда мы снимали "Непристойное предложение". Итак, я кормила Скаут всю ночь, вставала в темноте с кроссовками, с налобным фонарем, ехала на велосипеде к Парамаунту, работала на съемках по 12 часов, а потом начинала все сначала», - вспомнила актриса.