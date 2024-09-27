Недавно Деми Мур вспомнила режим интенсивных тренировок, который она прошла после рождения второй дочери Скаут Уиллис в 1991 году. Тогда актриса, которой сейчас 61 год, ежедневно проезжала на велосипеде десятки километров в одну сторону, прилагая огромные усилия, чтобы восстановить свою форму до беременности.
Деми Мур поделилась экстремальным рецептом своего похудения
У Мур трое дочерей - Румер, Скаут и Таллулу - от бывшего супруга Брюса Уиллиса.
«Я так сильно давила на себя. У меня был опыт, когда мне говорили похудеть. И все это, возможно, было стыдно и унизительно, но это то, что я сделала. Мне кажется, моей дочери было примерно пять-шесть месяцев, когда мы снимали "Непристойное предложение". Итак, я кормила Скаут всю ночь, вставала в темноте с кроссовками, с налобным фонарем, ехала на велосипеде к Парамаунту, работала на съемках по 12 часов, а потом начинала все сначала», - вспомнила актриса.
По словам Деми, даже сама мысль о том, что она что-то сделала со своим телом - безумная и смешная.