ВИДЕО ⟩ Популярная американская певица вышла замуж
Влюбленные обменялись клятвами верности в Де-Аллеманде, Луизиана, где Джереми проводит для туристов свои экскурсии. К алтарю, расположенному у воды, певицу вел ее отец Роберт Грант. Там же присутствовали сестра Ланы, Кэролайн и брат Чарли.
A video above Lana Del Rey’s wedding yesterday! pic.twitter.com/TFMCG6y6VN— LDR Crave (@LDRCRAVE) September 27, 2024
Свадьба и прием прошли вдоль общественной гавани, где были расставлены столы, установленными под огромными белыми тентами на траве. Для Ланы этот брак стал первым, для ее мужа - вторым.
Буквально за несколько дней до свадьбы, 23 сентября, влюбленные получили разрешение на брак.
🚨| Lana Del Rey has officially married Jeremy Dufrene. pic.twitter.com/iKXavnmKjG— Lyric Vault (@LyricVault) September 27, 2024
Певица впервые встретилась с гидом в 2019 году, когда после выступления на фестивале Buku Music + Art Project в Луизиане решила заказать экскурсию на надувных лодках. Но отношения между ними завязались через несколько лет, в мае 2024 года, когда Лана снова приехала в этот район в мае, чтобы выступить на фестивале Hangout Fest. Дюфрен пригласил звезду на свидание.
Ее отношения с Джереми изначально беспокоили друзей, которые были уверены, что раскопают что-то подозрительное о разведенном отце троих детей. Но вскоре друзья певицы поняли, что он хорошо с ней обращается и дает ей то, что ей «нужно» от партнера.
«Ее друзья и команда немного покопались в нем, опасаясь, что он может ее использовать, но его бизнес прибыльный, и он не нуждается в деньгах Ланы и не хочет их. Они видят, что он относится к ней правильно, и он очень, очень неприхотлив. Он дает ей то, что она ищет в мужчине, и он романтичен», - рассказал инсайдер.
25 августа этого года Лана и ее возлюбленный были замечены на ее концерте в Лидсе.
@chrislloydart #lanadelrey just walked past me and i lost it !!! #lana @Lana Del Rey #readingfestival #lanadelreyedit ♬ original sound - Chris Lloyd Art
«Она взяла его с собой на свою последнюю серию концертов в Великобритании, что было большим шагом. Джереми хороший отец и никто из тех, кто его знает, не может сказать о нем ничего плохого», - говорили друзья артистки.
В начале сентября они вместе посетили свадьбу Карэн Элсон, подруги певицы, где также присутствовали Тейлор Свифт и Трэвис Келси.
Пока что Лана Дель Рей и ее представители никак не комментируют свадьбу.