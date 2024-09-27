ВИДЕО Популярная американская певица вышла замуж

«Ее друзья и команда немного покопались в нем, опасаясь, что он может ее использовать, но его бизнес прибыльный, и он не нуждается в деньгах Ланы и не хочет их. Они видят, что он относится к ней правильно, и он очень, очень неприхотлив. Он дает ей то, что она ищет в мужчине, и он романтичен», - рассказал инсайдер.

25 августа этого года Лана и ее возлюбленный были замечены на ее концерте в Лидсе.

«Она взяла его с собой на свою последнюю серию концертов в Великобритании, что было большим шагом. Джереми хороший отец и никто из тех, кто его знает, не может сказать о нем ничего плохого», - говорили друзья артистки.

В начале сентября они вместе посетили свадьбу Карэн Элсон, подруги певицы, где также присутствовали Тейлор Свифт и Трэвис Келси.

Пока что Лана Дель Рей и ее представители никак не комментируют свадьбу.