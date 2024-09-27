В семье Мадонны произошло горе

Родной человек звезды умер во вторник, 24 сентября, после «борьбы с очень агрессивным раком».

«Ее будет ужасно не хватать семье и друзьям, жизнь которых она обогатила своим энтузиазмом, радостью и любовью», - говорится в некрологе.

Джоан вышла замуж за отца Мадонны, Сильвио Тони Чикконе, в апреле 1966 года и вместе они воспитали шестерых детей - Энтони, Мартина, Мадонну, Паулу, Кристофера и Мелани Чикконе.

Родная мать Мадонны умерла от рака груди в 1963 году, когда певице было всего пять лет.

У семикратной обладательницы «Грэмми» не было близких отношений со своей мачехой. В 2002 году в интервью Ларри Кингу она призналась, что «не приняла» Джоан.