КАК В СКАЗКЕ! Эстонская метательница молота Анна Мария Орел вышла замуж за чемпиона Европы

«Это мечта, ставшая реальностью», - пишет Анна Мария в Instagram, делясь красивыми фотографиями их союза, узаконенного 21 сентября.

Пара объявила о своей помолвке в конце июня этого года, опубликовав фотографию обручального кольца Анны Марии.

«Будущие мистер и миссис Чех», - написали они на своих общих страницах, сообщив, что свадьба ожидается в ближайшее время.

В начале июня ее возлюбленный стал чемпионом Европы. «Это огромное событие для нас. Ты так много работал, Кристьян, я так горжусь тобой!» - похвалила Анна Мария своего будущего мужа в социальных сетях.

Кристьян Чех - словенский метатель диска, чемпион мира 2022 года, чемпион Европы 2024 года. Участник летних Олимпийских игр 2020 года.