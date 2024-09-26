Эстонская метательница молота Анна Мария Орел объявила в социальных сетях, что вышла замуж за своего словенского возлюбленного, метателя диска Кристьяна Чеха.
КАК В СКАЗКЕ! ⟩ Эстонская метательница молота Анна Мария Орел вышла замуж за чемпиона Европы
«Это мечта, ставшая реальностью», - пишет Анна Мария в Instagram, делясь красивыми фотографиями их союза, узаконенного 21 сентября.
Пара объявила о своей помолвке в конце июня этого года, опубликовав фотографию обручального кольца Анны Марии.
«Будущие мистер и миссис Чех», - написали они на своих общих страницах, сообщив, что свадьба ожидается в ближайшее время.
В начале июня ее возлюбленный стал чемпионом Европы. «Это огромное событие для нас. Ты так много работал, Кристьян, я так горжусь тобой!» - похвалила Анна Мария своего будущего мужа в социальных сетях.
Кристьян Чех - словенский метатель диска, чемпион мира 2022 года, чемпион Европы 2024 года. Участник летних Олимпийских игр 2020 года.