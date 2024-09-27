ТЕПЛЫЙ, КАК ПЛЕД Топ-стилист Денис Коваленко назвал самый модный цвет волос этой осени

«У нас все-таки больше такой скандинавский, консервативный стиль в наших образах на головах, но есть люди, их немного, которые любят часто менять прически и ухаживать за своими волосами, и они имеют возможность это делать. Потому что если ты будешь беспорядочно что-то красить на своей голове, от волос ничего не останется», - говорит Коваленко.

Денис Коваленко рассказывает, чем чревата процедура наращивания волос. Фото: Tairo Lutter

К процедуре наращивания волос, к которой тоже наблюдается интерес у прекрасной половины нашей страны, стилист-парикмахер относится двояко.

«Если это делается для какого-то образа - это неплохо, но за такими волосами надо правильно ухаживать. Молодые девушки, которые грешат этим делом, часто пренебрегают специальным уходом», - говорит Коваленко. Он напоминает, что процедуру наращивания волос можно делать только у профессионала, который даст и правильные рекомендации по уходу.

«Время от времени надо давать голове отдохнуть: ваши луковицы держат массу дополнительных волос, по природе они не рассчитаны на такую нагрузку», - говорит Денис Коваленко.

Денис Коваленко в студии Limon LIVE. Фото: Tairo Lutter

Стилист-парикмахер объясняет, что порой неправильное ношение наращенных волос может привести к проблемам.

«Луковицы не выдерживают, и у девочек, которые долго носили такие волосы не снимая, в местах наращивания появляются на голове такие дырочки от выпавших луковиц. У некоторых потом они зарастают, а у некоторых так и остаются», - говорит стилист.