Стилист-парикмахер Денис Коваленко рассказал о модных трендах осенне-зимнего сезона. В моду приходят теплые, медно-золотистые оттенки, в которые мы кутаемся, будто в теплый плед. Но помните, что самый лучший цвет волос - тот, который вам нравится!
ТЕПЛЫЙ, КАК ПЛЕД ⟩ Топ-стилист Денис Коваленко назвал самый модный цвет волос этой осени
В студию Limon LIVE в эту пятницу пришел таллиннский топ-стилист Денис Коваленко, он рассказал о свежих трендах в окрашивании и стрижках. Ну и, конечно, как и всегда это бывает в Limon LIVE, не обошлось без интересных подробностей из жизни гостя передачи.
Топ-стилист, человек-праздник Денис Коваленко рассказал в студии Limon LIVE, у кого стрижется сам, сколько тратит денег на свой гардероб и как умудряется с хорошими скидками покупать стильные вещи. Также известный парикмахер признался, что чувствует, когда смотрит на головы прохожих в нашей стране. Как наращивание волос вредит шевелюре и почему мужчины в Эстонии все чаще закрашивают седину - смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.
Денис Коваленко буквально вчера вернулся из солнечной Греции, а уже сегодня сидит в студии Limon LIVE. Отдыхать он любит, но быстро начинает скучать по работе. Топ-стилист уверен: при любых обстоятельствах нужно следить за состоянием своих волос!
«Волосы могут быть не покрашены, они могут быть даже с естественной сединой, но они должны быть блестящими, подстриженными, - говорит Коваленко. - Когда девушки или мужчины отращивают себе длиннющие волосы, и у них такие сальные кончики висят - это некрасиво».
Таллиннский топ-стилист отмечает, что в последнее время на головы прохожих в Таллинне стало смотреть намного приятнее, чем еще лет десять-пятнадцать тому назад. Прически стали аккуратнее, люди внимательнее следят за внешним видом. А вот на смелые эксперименты с прической решается лишь незначительная часть жителей Эстонии.
«У нас все-таки больше такой скандинавский, консервативный стиль в наших образах на головах, но есть люди, их немного, которые любят часто менять прически и ухаживать за своими волосами, и они имеют возможность это делать. Потому что если ты будешь беспорядочно что-то красить на своей голове, от волос ничего не останется», - говорит Коваленко.
К процедуре наращивания волос, к которой тоже наблюдается интерес у прекрасной половины нашей страны, стилист-парикмахер относится двояко.
«Если это делается для какого-то образа - это неплохо, но за такими волосами надо правильно ухаживать. Молодые девушки, которые грешат этим делом, часто пренебрегают специальным уходом», - говорит Коваленко. Он напоминает, что процедуру наращивания волос можно делать только у профессионала, который даст и правильные рекомендации по уходу.
«Время от времени надо давать голове отдохнуть: ваши луковицы держат массу дополнительных волос, по природе они не рассчитаны на такую нагрузку», - говорит Денис Коваленко.
Стилист-парикмахер объясняет, что порой неправильное ношение наращенных волос может привести к проблемам.
«Луковицы не выдерживают, и у девочек, которые долго носили такие волосы не снимая, в местах наращивания появляются на голове такие дырочки от выпавших луковиц. У некоторых потом они зарастают, а у некоторых так и остаются», - говорит стилист.
Денис Коваленко напоминает, что в погоне за имиджем не надо равняться на голливудских звезд. Впрочем, даже они для каких-то образов чаще используют парики, а не наращенные волосы. Потому что так легче и безопаснее для своей головы менять образ.
«Оттенки блонда становятся более мягкими, переходят в цвета шампанского...»
Разумеется, разговор в студии зашел о трендах этой осени. На улице холодает, мы хотим утепляться, какие же прически и оттенки подойдут к теплому гардеробу и осеннему настроению?
«Модные оттенки окрашивания сейчас - от медно-золотистых до розоватых, - говорит стилист-парикмахер. - Мне эти тона напоминают летние закаты в небе. Эти оттенки мягкие, в них хочется завернуться, как в тепленький плед».
Например, цвет печенья с корицей - новый трендовый оттенок для окрашивания волос этой осенью. Это смесь карамельного и золотистого оттенков с медным отблеском. Холодные тона уходят на второй план.
«Оттенки блонда становятся более мягкими, переходят в цвета шампанского, брюнетки тоже убирают холодный оттенок и переходят в более теплые тона», - говорит Коваленко.
Что же касается мужчин, то их мода к осенне-зимнему сезону утепляет: бороды можно отпускать длиннее, да и ультракороткие стрижки в этот период отходят на второй план. Таллиннский стилист-парикмахер, с радостью отмечает, что мужчины в нашей стране стали чаще ходить к парикмахерам и барберам.
«Аккуратные головы мужчин на улице встречаешь намного чаще, - говорит Денис Коваленко. - Приятно видеть, что очень многие следят за этим».
Топ-стилист отмечает, что наши мужчины стали чаще пользоваться тонирующими средствами, например, чтобы маскировать седину. Впрочем, естественная седина тоже может смотреться весьма элегантно, но важно при этом выбрать правильную прическу.
Денис Коваленко, кажется, всегда прибывает в отличном настроении и дарит миру белоснежную улыбку. «Вдохновение черпаю от общения с клиентами. Я прочитал где-то, что работа парикмахера - это самая счастливая профессия. Я работаю в основном с постоянными клиентами, с которыми у нас полное взаимопонимание и между нами есть какая-то химия, мы обмениваемся этой энергией», - говорит топ-стилист.
Сам Коваленко пользуется услугами только своего салона. Впрочем, он уверен, что львиная доля красоты шевелюры зависит не только от мастера, но и от того, насколько правильно клиент выполняет «домашнюю работу». Правильный регулярный домашний уход, и речь идет не только о волосах, но и о коже, о зубах, о фигуре - одна из важнейших составляющих вашего успеха.
«Мы можем обходиться совершенно небольшими средствами, чтобы выглядеть стильно, красиво и радостно», - считает Коваленко и отмечает, что куда важнее здесь правильный настрой и дисциплинированность.
И хотя Денис Коваленко всегда выглядит так, будто секунду назад спустился с подиума, признается, что в одежде не любит кичиться какими-то брендами. Коваленко часто миксует простые вещи с брендовыми. И хотя в его гардеробе уйма вещей Dolce & Gabbana, Gucci, Balmain, Balenciaga, в студию он пришел в джинсах из Zara и рубашке из H&M.
«Я могу спокойно сходить в обычный магазин купить рубашку, брюки, главное - красиво их сочетать», - признается топ-стилист.