«Банкомат показывает ошибку, а приложение не работает!» В системе Swedbank возникли неполадки

«В банкоматах Swedbank в Хаапсалу произошла ошибка, и приложение на телефоне тоже не работает, оно даже не позволяет войти в систему», - написал в редакцию житель Ляяэнеского уеезда, который хотел внести наличные в банкомат. «Один из аппаратов выплюнул мою карту, другой - впустил в систему, но не показал возможности внести деньги», - рассказал он.

«В магазине Kristiine Grossi терминал для оплаты картой не работал, можно было расплатиться только наличными», - рассказал житель Таллинна, который тоже столкнулся с банковскими неполадками, отметив, что в столице тоже есть такая проблема.

«В настоящее время есть проблемы с нашими электронными системами и карточными платежами. Мы находимся в процессе их решения», - говорится в сообщении Swedbank в открытых источниках. Банк приносит извинения за причиненные неудобства.

«Приносим извинения за причиненные неудобства... Почините свои системы, 2024 год на дворе!» - пишут недовольные клиенты комментарии к сообщению.

Согласно информации на сайте Swedbank, последний раз электронные каналы Swedbank работали с перебоями сегодня ночью, когда плановые работы по обслуживанию информационных технологий могли вызвать проблемы с банковскими картами, мобильным и интернет-банкингом и банкоматами.