На церемонии прощания с сыном Понаровской произошел скандал

Во время церемонии прощания с единственным сыном певицы Ирины Понаровской Энтони Роддом произошел скандал. По информации СМИ, это случилось из-за журналистов.

В ходе отпевания в храме сотрудники СМИ пытались сфотографировать Понаровскую. На это охранники вежливо попросили убрать камеры.

Затем Понаровская отправилась к машине, где произошел конфликт. Так, сопровождавший исполнительницу человек подошел к девушке-журналистке, заснявшей артистку в церкви. Спутник певицы стал выхватывать аппаратуру.

Девушка закричала и стала убегать, а мужчина бросился за ней.

Журналистка смогла покинуть территорию храма только после того, как в ситуацию вмешались полицейские.

Сопровождающий Понаровскую мужчина вышел на улицу и принялся хватать за руки других фотографов, требуя удалить снятые кадры. На это журналисты ответили отказом, сославшись на то, что им можно снимать в общественных местах. В ответ приятель Понаровской стал грозить сотрудникам прессы полицией при поддержке друзей семьи, пришедших проститься с Роддом.

Напомним, что 39-летний Энтони Родд родился в браке Ирины Понаровской с певцом Вейландом Роддом. Некоторое время он проживал в Эстонии.

Умен единственный сын Понаровской 20 сентября в Москве в своей квартире.