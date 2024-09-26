Инцидент на траурном мероприятии произошел из-за журналистов.
На церемонии прощания с сыном Понаровской произошел скандал
Во время церемонии прощания с единственным сыном певицы Ирины Понаровской Энтони Роддом произошел скандал. По информации СМИ, это случилось из-за журналистов.
В ходе отпевания в храме сотрудники СМИ пытались сфотографировать Понаровскую. На это охранники вежливо попросили убрать камеры.
Затем Понаровская отправилась к машине, где произошел конфликт. Так, сопровождавший исполнительницу человек подошел к девушке-журналистке, заснявшей артистку в церкви. Спутник певицы стал выхватывать аппаратуру.
Девушка закричала и стала убегать, а мужчина бросился за ней.
Журналистка смогла покинуть территорию храма только после того, как в ситуацию вмешались полицейские.
Сопровождающий Понаровскую мужчина вышел на улицу и принялся хватать за руки других фотографов, требуя удалить снятые кадры. На это журналисты ответили отказом, сославшись на то, что им можно снимать в общественных местах. В ответ приятель Понаровской стал грозить сотрудникам прессы полицией при поддержке друзей семьи, пришедших проститься с Роддом.
Напомним, что 39-летний Энтони Родд родился в браке Ирины Понаровской с певцом Вейландом Роддом. Некоторое время он проживал в Эстонии.
Умен единственный сын Понаровской 20 сентября в Москве в своей квартире.