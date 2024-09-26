Больная Кейт Миддлтон продолжит ежегодную традицию: о чем речь

Раскрыты планы Кейт Миддлтон на Рождество 2024 года. Об этом пишет Hello Magazine. Принцесса Уэльская в этом году снова готовится провести свой концерт рождественских колядок на фоне борьбы с онкологией.

Будущая королева Великобритании, которая в начале сентября сообщила в трогательном ролике, что завершила лечение рака, уже провела частную встречу относительно новогоднего мероприятия.

«Принцесса Уэльская, совместный патрон Королевского фонда принца и принцессы Уэльских, сегодня утром провела встречу в Виндзорском замке», - сообщали представители монаршей персоны.

К Кэтрин присоединились члены ее команды и представители Королевского фонда, чтобы обсудить планы ее рождественского концерта, который состоится в этом году в Вестминстерском аббатстве.

Это будет четвертый раз, когда жена принца Уильяма организует праздничный вечер, на котором в прошлом году к ней присоединился ее муж и все трое их детей. Событие снова будет транслироваться на ITV в канун Рождества.

Судя по всему, Кейт Миддлтон будет выполнять легкую работу до конца года. Помимо частных встреч, планируются несколько публичных мероприятий в течение ближайших месяцев в рамках ее постепенного возвращения к своим королевским обязанностям.

Будущая британская королева рассказала о своем тяжелом диагнозе в марте. Болезнь была обнаружена во время послеоперационных тестов после того, как Кейт перенесла плановую операцию на брюшной полости в январе 2024 года.