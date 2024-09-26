ФОТО Золотой торт и теплые объятия: Луиза Рыйвас нежно поздравила мужа с юбилеем

В день рождения мужа Луиза опубликовала в Instagram снимок, на котором они позируют в объятиях друг друга. «С днем рождения, дорогой муж!» - пожелала она имениннику. «45 = золотой торт».

«Мой муж заставлял меня смеяться и утирал слезы. Он крепко обнимал меня. Он видел мои успехи и неудачи. Он поддерживал во мне силы. Никогда не выходи за человека, с которым можешь жить, а выходи за человека, без которого не можешь жить», - написала Луиза несколько лет назад, когда отмечала годовщину свадьбы.