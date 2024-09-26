Рэпер P. Diddy морит себя голодом в тюрьме из-за страха быть отравленным

Источник, хорошо осведомленный о том, что происходит внутри тюрьмы, где сейчас находится артист, считает, что ситуация, при которой один из тех, кому может быть выгодна смерть Дидди, подкупит сотрудников и попытается отравить его, вполне допустима. Комбс, осознавая, что он ходячая мишень, держится подальше от всего, что готовят в тюрьме.

«Представьте, что кто-то заплатил бы кому-то внутри, чтобы тот отравил его еду, вызвал у него сердечный приступ и он умер. Если кто-то доберется до одного из сотрудников исправительного учреждения, это может произойти. Они не зарабатывают много, а есть люди, которые пострадали и у которых действительно много денег», - цитирует издание информатора.

Напомним, P. Diddy был взят под стражу 16 сентября в Нью-Йорке. Он обвиняется в рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, а также в сексуальном и физическом насилии. Все началось осенью прошлого года, когда одна из бывших возлюбленных заговорила о жестоком обращении рэпера. В дальнейшем еще несколько девушек заявили о похожем пережитом опыте. В марте в особняке Шона Комбса прошли масштабные обыски, в ходе которых было найдено оружие, наркотики, огромные запасы смазки и детского масла - предполагается, все это артист использовал во время своих диких секс-вечеринок.