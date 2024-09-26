Финский пастор-андрогин: иногда я думаю, не ошибся ли Бог, создавая меня

Харри Хенттинен стал пастором в 1989 году, а оказался в Весилахти в 2006 году, сообщает narvasoft.fi . Его визитной карточкой является яркий образ, включающий в себя броскую одежду, аксессуары и косметику.

В 2022 году Харри признался, что любит свой собственный стиль, но знает, что он будоражит эмоции людей, сообщает Seiska. Однако Харри отметил, что в последнее время мир стал более открытым. Например, в 2021 году он получил в Весилахти награду за заслуги.