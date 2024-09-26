Финский пастор-андрогин: иногда я думаю, не ошибся ли Бог, создавая меня

59-летний Харри Хенттинен уже много лет работает пастором в финской общине Весилахти, недалеко от Тампере. Однако особенность Харри в том, что он сильно отличается от остальных, и гордится тем, что он - андрогин.
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Харри Хенттинен стал пастором в 1989 году, а оказался в Весилахти в 2006 году, сообщает narvasoft.fi. Его визитной карточкой является яркий образ, включающий в себя броскую одежду, аксессуары и косметику.
В 2022 году Харри признался, что любит свой собственный стиль, но знает, что он будоражит эмоции людей, сообщает Seiska. Однако Харри отметил, что в последнее время мир стал более открытым. Например, в 2021 году он получил в Весилахти награду за заслуги.