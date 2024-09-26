ВИДЕО Дэвид Бекхэм показал, как начинается его утро в домашнем спортзале

Перед началом тренировки Бекхэм снял футболку, засветив в кадре мышцы на торсе. Во время занятий он сделал упражнения на пресс, выполнил отжимания и поработал с гантелями.

«Не существует лучшего способа начать день», - подписал ролик 49-летний спортсмен.

«Согласна, нет лучшего способа начать день, чем смотреть, как тренируется Becks», - отреагировали в комментариях.

Бекхэм часто делится с подписчиками видеороликами, снятыми во время тренировок. Футболист занимается спортом вместе со своей женой, британским дизайнером Викторией Бекхэм.