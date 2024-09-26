Молодые родители Анетт Контавейт и Брент Леписту о свадьбе: все в свое время, это были бурные годы

Бывшая профессиональная теннисистка Анетт Контавейт показывала на теннисных кортах захватывающие сражения и незабываемые моменты, но неожиданная травма спины, полученная год назад, заставила Контавейт завершить карьеру.

В среду в программе Pealtnägija новоиспеченная мать рассказала о новом этапе своей жизни со своим возлюбленным Брентом Леписту. «Это совершенно другая, словно новая жизнь», - сказала Анетт, а ее партнер Брент добавил: «Все остальные титулы, которые мы завоевали в своей жизни, наверное, меркнут по сравнению с этим».