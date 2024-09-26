Почему не надо сразу включать свет в номере: работница отеля дала совет туристам

По ее словам, когда вы входите в номер, не надо сразу включать свет. Хотя это может показаться нелогичным, легче заметить клопов в темной среде.

«Вот как я проверяю свою комнату, прежде чем распаковать вещи и заселиться. Первое, что нужно сделать, - это убедиться, что в вашей комнате темно. Выключите свет, закройте шторы и используйте фонарик на телефоне», - говорит эксперт.

Она отмечает, что клопы любят болтаться в углах и складках гостиничной кровати.

«Даже если вы не видите насекомых, обязательно проверьте, нет ли пятна, похожего на кровь, потому что это тоже нехороший знак», - рекомендует Хейли.

Она также советует туристам проверять наличие клопов перед тем, как распаковывать вещи, поскольку насекомые могут попасть в багаж, а также проверить шторы и обивку.

«Если вы сначала зарегистрируетесь, проверите свой номер и обнаружите нашествие клопов, сфотографируйте, сделайте запись и отнесите ключ обратно на стойку регистрации. Большинство отелей смогут переселить гостей в новый номер и скорее всего, вернут вам деньги», - добавила Хейли.