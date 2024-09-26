В дом Дженнифер Энистон ворвалась полиция после анонимного сообщения, что актриса пытается покончить с собой

По словам сотрудников полиции, мужчина, обратившийся за помощью, объяснил, что накануне Дженнифер угрожала суицидом и вообще чувствует себя не очень хорошо в последнее время. В разговоре аноним не уточнил имя «своего друга», а потому для всех стало сюрпризом, что в роскошном особняке живет экранная Рейчел Грин.

Охрана также была удивлена появлению полиции, однако пустила их в дом. После Энистон пришлось оправдываться и уверять прибывших, что она ни в коем случае не пыталась причинить себе вред.

Кажется, неловко было всем. Правоохранительные органы заявили, если подобное случится во второй раз, они постараются тщательно все проверить, обговорив детали с охраной, чтобы не тревожить Дженнифер напрасно.

Весельчак, устроивший такого рода шутку, скрыл свое имя - оно и неудивительно. Уточняется, что в Голливуде подобные розыгрыши не редкость. Их жертвами уже становились Крис Браун, Никки Минаж, Рианна и Джастин Бибер.