Страдающая от безответной любви женщина из Южной Эстонии решила вместе со своей подругой отправиться к бывшему возлюбленному. Когда ситуация вышла из-под контроля, прибыла полиция. Однако влюбленная женщина убежала в лес и заставила полицию искать ее почти пять часов.
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ВИДЕО ⟩ Жительница Эстонии устроила дебош у дома бывшего возлюбленного и скрылась в лесу: полицейская операция длилась пять часов
В среду в эфире программы Reporter вышел любопытный сюжет о том, как поздно вечером в частный дом в Эльва вызвали полицию, поскольку женщина, будучи пьяной, пришла в дом своего бывшего возлюбленного с подругой и впала там в ярость.
Под руку ей попала и садовая мебель, и новая жена бывшего возлюбленного.