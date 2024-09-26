Чт, 26.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ВИДЕО Жительница Эстонии устроила дебош у дома бывшего возлюбленного и скрылась в лесу: полицейская операция длилась пять часов

Copy
Скриншот видео Reporter.
Скриншот видео Reporter. Фото: "Reporter"

Страдающая от безответной любви женщина из Южной Эстонии решила вместе со своей подругой отправиться к бывшему возлюбленному. Когда ситуация вышла из-под контроля, прибыла полиция. Однако влюбленная женщина убежала в лес и заставила полицию искать ее почти пять часов.

В среду в эфире программы Reporter вышел любопытный сюжет о том, как поздно вечером в частный дом в Эльва вызвали полицию, поскольку женщина, будучи пьяной, пришла в дом своего бывшего возлюбленного с подругой и впала там в ярость.

Под руку ей попала и садовая мебель, и новая жена бывшего возлюбленного. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх