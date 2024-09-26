Звезда фильма «Спеши любить» Мэнди Мур стала матерью в третий раз

«Лу здесь! Луиза Эверетт Голдсмит появилась счастливой, здоровой, быстро и как раз вовремя для сезона Девы. Она наша абсолютная девочка мечты, и ее старшие братья уже так же одержимы ею, как и мы. Бесконечно благодарны за нашу семью из пяти человек (и нашу собственную большую тройку) и впитываем каждый момент этого особенного времени», - написала Мэнди в Сети.