40-летняя американская актриса и певица, широко известная всем своей ролью в сериале «Мы», Мэнди Мур стала матерью в третий раз. У нее и ее мужа музыканта Тейлора Голдсмита родилась дочь, пишет ТСН.
Звезда фильма «Спеши любить» Мэнди Мур стала матерью в третий раз
Счастливая мать уже показала первое фото дочери, которой дали имя Луиза Эверетт, в Instagram.
Снимок был сделан прямо в родительной палате. Мур прижимает дочь к груди и с улыбкой смотрит на мужа.
«Лу здесь! Луиза Эверетт Голдсмит появилась счастливой, здоровой, быстро и как раз вовремя для сезона Девы. Она наша абсолютная девочка мечты, и ее старшие братья уже так же одержимы ею, как и мы. Бесконечно благодарны за нашу семью из пяти человек (и нашу собственную большую тройку) и впитываем каждый момент этого особенного времени», - написала Мэнди в Сети.
Отметим, Мур и Голдсмит уже воспитывают двух сыновей - 2021-го и 2022-го годов рождения.