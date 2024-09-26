55-летняя британская актриса Кэтрин Зета-Джонс 25 сентября разместила в Instagram черно-белое фото, на котором запечатлена в ванной без одежды и белья, пишет Гордон.
«У меня заканчиваются идеи»: 55-летняя Кетрин Зета-Джонс сделала откровенное фото в подарок 80-летнему Майклу Дугласу
Знаменитость пошутила, что разделась, чтобы сделать подарок на 80-летие своему мужу, американскому актеру Майклу Дугласу, который отмечает свой день рождения в один день с женой.
«В чем мать родила в свой день рождения! После более чем 25 лет совместных дней рождения с мужем у меня заканчиваются идеи для подарков! Это второй вариант подарка, первый вариант – мячи для гольфа, разумеется», – пошутила она.
Дуглас и Зета-Джонс поженились в ноябре 2000 года. В браке у супругов родилось двое детей – Дилан Майкл (2000) и Кэрис (2003). Дуглас старше жены на 25 лет.