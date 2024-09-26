РОЖДЕСТВО НА ПОРОГЕ? Праздничные товары уже украшают витрины магазинов, эстонские звезды продают билеты на рождественские концерты

«Три гномика сидят на белой коробке, потому что скоро наступит Рождество, и лучший способ встретить его - это красивые рождественские концерты!» - так певица Лийс Лемсалу рекламирует свой рождественский тур с Элерин Тийт и Оттом Лепландом .

Вместе они дадут пять концертов в праздничный сезон. «Сумасшествие, что билеты на рождественский концерт продаются уже в сентябре... Это уже навевает рождественские мысли», - пишет один из поклонников в комментариях к публикации. Другой добавил, что он определенно планирует посетить один из рождественских концертов артистов, чтобы увидеть своих любимцев.