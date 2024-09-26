Инсайдеры рассказали, каково работать с Меган Маркл: «Превращается в демона, когда дела идут плохо»

«Определенно были плохие, очень плохие... моменты. Я был свидетелем того, как людей ругали лично и по телефону и заставляли чувствовать себя дерьмом. Но это было невероятно тяжелое время, и я склонен дать ей шанс оправдаться. Она сама говорила, что временами у нее были суицидальные наклонности», - поделился работник дворца с Daily Beast.

Другой помощник, работавший с Меган перед ее свадьбой в Виндзорском замке в мае 2018 года, отметил, что Маркл может быть очень приятна в общении, но есть одно «но». «Я всегда думал, что она была классическим нарциссом. Она прекрасна, когда все идет так, как ей хочется, но превращается в демона, когда дела идут плохо», - рассказал он Daily Beast.

Третий источник вспомнил, как Меган накричала на флористов по телефону после того, как те опубликовали подробности о букете, над которым работали для нее. При этом имя королевской особы флористы не назвали, поэтому никто бы не мог заподозрить, что это был ее заказ.

«Они поклялись никогда больше не работать с Меган, несмотря на то, насколько это престижный клиент. Если вы работаете на нее, с вами часто обращаются как с торгашом, с которым можно обращаться как с дерьмом», - рассказал источник.