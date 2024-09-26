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ВИДЕО Житель Мустамяэ о своем двухметровом питомце: люди даже вызывали полицию

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Скриншот из видео.
Скриншот из видео. Фото: Kuvatõmmis videost

«Бояться его не стоит», - говорит Велло, чьим любимцем вот уже 16 лет является двухметровый обыкновенный удав.  Ужасающее животное Велло порой выгуливает возле своего дома в Мустамяэ. Смотрите видео!

Некоторое время назад мы писали о том, что змея, ползущая по Мустамяэ, пугала прохожих. Встревоженный жители Таллинна даже обратились за помощью в Varjupaikade MTÜ.

«Позже мы выяснили, что у змеи есть хозяин, который сказал, что иногда змея ползает сама по себе. По словам хозяина, его удав любит загорать», - рассказала руководитель отдела коммуникации Анни Анете Мыйсамаа.

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