ВИДЕО Житель Мустамяэ о своем двухметровом питомце: люди даже вызывали полицию

Некоторое время назад мы писали о том, что змея, ползущая по Мустамяэ, пугала прохожих. Встревоженный жители Таллинна даже обратились за помощью в Varjupaikade MTÜ.

«Позже мы выяснили, что у змеи есть хозяин, который сказал, что иногда змея ползает сама по себе. По словам хозяина, его удав любит загорать», - рассказала руководитель отдела коммуникации Анни Анете Мыйсамаа.