СМОТРИТЕ Известный блогер признался Тине Кароль в любви прямо на ее концерте: певица удивила реакцией

Выступление исполнительницы посетил известный львовский блогер Николас Карма. Конечно же, он сначала поинтересовался у артистки, сколько стоит ее образ. На сцене звезда выступала в корсете за 160 евро, в длинной юбке за 65 евро и босоножках на каблуке, которые обошлись Кароль примерно в сто евро.

Но это было еще не все. Николас Карма пришел не с пустыми руками, а с большим букетом красных роз, который он вручил певице. Кроме того, он неожиданно прямо на сцене перед публикой признался Тине Кароль в любви.

«Искренне благодарю вас за то, что вы у нашей страны есть. Пусть это разлетается… Я вас люблю, Тина Кароль! Люблю вас!» - заявил блогер.

Тем временем Тина Кароль в шутку попросила Карму встать на одно колено, чтобы это выглядело, словно он делает предложение. Блогер выполнил просьбу звезды и еще раз громко повторил: «Люблю вас».