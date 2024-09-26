В пятницу, 20 сентября, около 17:00 люди на Домской площади в Старой Риге были удивлены, увидев популярного российского музыканта Шуру Би-2. Оказалось, что артист снимает новый видеоклип. TVNET+ смог получить эксклюзивный комментарий.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Шуру Би-2 заметили в Латвии: «Я переехал в Ригу десять дней назад»
20 сентября Шура Би-2 (наст. имя - Александр Уман - прим. ред.) снимал в Старой Риге клип на песню «"Где ты был?" - спросила птица» для проекта «Нечетный воин Шесть», который появился зимой 2024 года.
«Я переехал в Ригу десять дней назад и живу вот здесь, за углом. Я подумал - почему бы не снять клип здесь? Это хорошая идея! Мы снимали в Домском соборе и на площади», - сказал музыкант в интервью TVNET+.