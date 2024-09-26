Пару недель назад младшему сыну Бритни Спирс исполнилось 18 лет, а значит, певица наконец перестала платить огромные алименты бывшему мужу Кевину Федерлайну. Однако сокращать расходы на детей поп-дива не намерена, наоборот, отныне все деньги Бритни собирается тратить исключительно на наследников - именно таким способом она хочет наладить отношения с сыновьями, которые уже давно с ней не живут.
Бритни Спирс придумала хитрый способ помириться с сыновьями, которые живут с бывшим мужем
О том, что артистка собирается купить любовь и внимание сыновей, рассказал инсайдер изданию Life&Style. По его словам, Спирс планирует и дальше давать деньги Джейдену и Шону, которые отвернулись от проблемной матери.
Она надеется, что это заставит сыновей пересмотреть их отношения или как минимум отблагодарить ее. «Все деньги, которые она раньше давала Кевину на алименты, теперь пойдут на покупку подарков для мальчиков - она явно надеется, что сможет вернуть их любовь», - рассказал источник.
К слову, только в июне Бритни Спирс тайно навестила сыновей на Гавайях, куда их в прошлом году перевез экс-возлюбленный знаменитости.