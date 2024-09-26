Бритни Спирс придумала хитрый способ помириться с сыновьями, которые живут с бывшим мужем

Пару недель назад младшему сыну Бритни Спирс исполнилось 18 лет, а значит, певица наконец перестала платить огромные алименты бывшему мужу Кевину Федерлайну. Однако сокращать расходы на детей поп-дива не намерена, наоборот, отныне все деньги Бритни собирается тратить исключительно на наследников - именно таким способом она хочет наладить отношения с сыновьями, которые уже давно с ней не живут.