«Жизнь – это не только брак и материнство!» Новая тенденция среди женщин

Морган Проуз, руководитель отдела по связям с общественностью нью-йоркской киноиндустрии, решила устроить нечто особенное в честь своего недавнего повышения - «Вечеринка успеха».

«Это вечеринка, похожая на свадебную или детскую, но посвященная личным и профессиональным достижениям», - объясняет 28-летняя Проуз. Подобные вечеринки, посвященные профессиональным успехам женщин, стали активно проводиться в Нью-Йорке и за его пределами. В основе этой тенденции лежит демонстрация расширения прав и возможностей женщин и празднование их личных достижений, а не только традиционных жизненных событий, таких как замужество и материнство.

Под влиянием высокой стоимости жизни и сложного социального ландшафта миллениалы и зумеры все чаще предпочитают сосредоточиться на карьере и самостоятельной жизни. Недавнее исследование Pew Research показало, что во многих крупных городах молодые женщины зарабатывают столько же или больше, чем их сверстники-мужчины, но профессиональные достижения редко отмечаются.

Например, астронавт и блогер Келли Джерарди недавно устроила «космическую вечеринку» в честь своего второго полета в космос. «Для меня важно, чтобы моя шестилетняя дочь видела, что все жизненные достижения достойны празднования», - комментирует она.

Эми Чан, автор и консультант по отношениям, также считает важным признавать более широкую идентичность женщин. По ее словам, празднование не должно ограничиваться замужеством или рождением детей. Когда Чан подписала контракт на вторую книгу, она устроила вечеринку, посвященную карьере, на которой гости принесли подарки с жизненной мудростью и советами по карьере.

Например, у Проуза и его подруги Брук тоже есть традиция устраивать ежегодные вечеринки успеха для своей компании друзей в течение последних двух лет, отмечая достижения друг друга. По словам женщин, достижение успеха в Нью-Йорке сегодня требует особых усилий, в том числе напоминания женщинам об их великих достижениях и выделения друг друга.

Благодаря этому может родиться новая традиция, подчеркивающая, что профессиональные и личные победы также заслуживают празднования и признания, обеспечивая поддержку и вдохновение женщинам по всему миру.