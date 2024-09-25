Отбывающий наказание за мошенничество Эгон Раасильд оспорил требование тюрьмы и явился в суд с необычной вещью

Эгон Раасильд, который находится в Тартуской тюрьме за мошенничество, снова оказался на скамье подсудимых. Мужчина оспорил требование тюрьмы, согласно которому он должен возместить стоимость разбитой кружки. «Меня спровоцировали разбить эту кружку», - сказал он, ссылаясь на то, что в определенных ситуациях он не может себя контролировать. Раасильд считает провокацией тот факт, что охранник якобы не принял его заявление, в котором он выразил желание совершить телефонный звонок.