Эгон Раасильд, который находится в Тартуской тюрьме за мошенничество, снова оказался на скамье подсудимых. Мужчина оспорил требование тюрьмы, согласно которому он должен возместить стоимость разбитой кружки. «Меня спровоцировали разбить эту кружку», - сказал он, ссылаясь на то, что в определенных ситуациях он не может себя контролировать. Раасильд считает провокацией тот факт, что охранник якобы не принял его заявление, в котором он выразил желание совершить телефонный звонок.
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Отбывающий наказание за мошенничество Эгон Раасильд оспорил требование тюрьмы и явился в суд с необычной вещью
Перевод: Елизавета Лынник
25 сентября в Тартуском уездном суде рассматривалось дело в отношении заключенного Эгона Раасильда, который оспаривает требование тюрьмы возместить стоимость кружки, которую он разбил в одно майское утро.