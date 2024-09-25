Звезда Disney сказала, что до сих пор переживает из-за передозировки наркотиками, после которой она едва не умерла

По словам 32-летней Деми Ловато, слава ей далась ей дорогой ценой: «Я бы не оказалась там, где я сейчас, если бы не приняла все те решения, которые привели меня к этому моменту, но за это пришлось заплатить. Определенно, не существует инструкции, как ориентироваться в этой индустрии в столь юном возрасте».

Свою первую роль она получила, когда ей было всего семь лет: тогда она стала сниматься в сериале «Барни и друзья» на канале Disney. Это сделало ее знаменитой, и после, став подростком, она часто снималась в фильмах и телешоу, записывала альбомы и ездила в турне без перерыва: «Никто не знал, как остановить машину. Поезд просто продолжал двигаться. Никогда не было пауз».

Чтобы справиться с тем напряжением, которое она испытывала тогда, она прибегала к алкоголю и наркотикам: «Если вы собираетесь работать со мной как со взрослой, я буду веселиться как взрослая. Это был единственный способ сбежать от реальности, который я знала. Но всех последствий я тогда не могла видеть. Я до сих пор испытываю сильную тревогу, когда думаю о том, как близко я была к тому, чтобы вообще не оказаться здесь».

По ее словам, в 2018 году она была на грани смерти из-за передозировки и после этого встала на долгий путь борьбы с зависимостью. Из-за случившегося она пережила три инсульта и сердечный приступ.

Деми признавалась, что инцидент сильно повлиял на ее психическое и физическое здоровье. У певицы был поврежден мозг, и она не может водить машину из-за проблем со зрением.

В конце прошлого года стало известно, что актриса выходит замуж. Ее избранником стал канадский исполнитель Джордан Лютес, который так же, как Деми, боролся с зависимостью. На этой почве они и сблизились.