ВОТ ЭТО СКОРОСТЬ! Билеты на концерт Джастина Тимберлейка в Таллинне разлетелись как горячие пирожки

«Час крутилась, но все равно не получила билет», - призналась поклонница американского певца Джастина Тимберлейка в интервью Elu24 после того, как безуспешно ожидала в очереди на предпродажу билетов на концерт, который состоится в Таллинне в 2025 году. Она планировала купить фан-билет, который дает доступ в «золотой круг», то есть прямо перед сценой, но эти билеты быстро закончились.