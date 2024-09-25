«Час крутилась, но все равно не получила билет», - призналась поклонница американского певца Джастина Тимберлейка в интервью Elu24 после того, как безуспешно ожидала в очереди на предпродажу билетов на концерт, который состоится в Таллинне в 2025 году. Она планировала купить фан-билет, который дает доступ в «золотой круг», то есть прямо перед сценой, но эти билеты быстро закончились.
Для подписчиков
ВОТ ЭТО СКОРОСТЬ! ⟩ Билеты на концерт Джастина Тимберлейка в Таллинне разлетелись как горячие пирожки
В следующем году, летом, впервые в Эстонию приедет американский певец Джастин Тимберлейк. Готовиться к концерту популярного артиста можно было начать уже с 25 сентября 2024 года, так как именно тогда в 10 утра началась предпродажа для членов концертного клуба Live Nation.
К половине двенадцатого многие билеты на предпродаже все еще были в наличии. Обычные билеты, стоимость которых около 92 евро, оставались в количестве более 20 штук, как и VIP-билеты, стоимостью свыше 400 евро, которых тоже было более 20.