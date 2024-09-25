«Позволяет слишком многое, чтобы убедиться, что он на ее стороне». Брэд Питт считает, что Анджелина Джоли рискует жизнью их сына ради мести

По словам инсайдера, Питт очень хотел пообщаться с сыном после серьезной аварии на мотоцикле, поддержать его и научить безопасному вождению, но под влиянием матери Пакс не хочет разговаривать с отцом и не отвечает на его звонки.

«Если что-то с детьми идет не так, они автоматически винят друг друга. Брэд хочет помочь своему сыну и дать ему советы, но Энджи и остальные дети полностью от него отвернулись», - утверждает инсайдер.

По словам источника, Джоли стремится расположить детей к себе и слишком многое им позволяет. «Джоли позволяет Паксу почти все, чтобы быть уверенной, что он на ее стороне в разборках с бывшим мужем».

Питт намерен решить эти вопросы с помощью своих адвокатов.

В то же время Джоли, по словам инсайдеров, поглощена заботой о детях и сама ухаживает за Паксом, пока он восстанавливается после аварии. Она также рассказала в интервью изданию CR Fashion, что после появления детей родители всегда отходят на второй план.

«Как только вы становитесь родителем, вы больше никогда не будете на первом месте. Ваша жизнь принадлежит другим. Это прекрасное чувство», - сказала актриса.