Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская стали родителями

Несколько месяцев назад основатель группы Little Big и ее вокалистка, живущие в Америке, опубликовали снимок, где заметен округлившийся живот Софьи. Артисты получили поздравления от поклонников, которые не были готовы к этой новости. Сегодня пара поделилась, что у них родился ребенок. Об этом они поведали в соцсетях.

Напомним, отношения коллег начались со скандала. Люди называли Софью разлучницей, упрекали, что она увела возлюбленного из семьи. Певица защищалась и заявляла, что это очень далеко от правды. Так, девушка уверяла, что сначала Илья ушел от супруги, и только через год он присмотрелся к ней.

Таюрской было больно слышать многочисленные оскорбления в свой адрес. «Никто же не знает, что в прошлом у меня с одним молодым человеком семь лет были серьезные отношения, я планировала заводить детей… Об этом никто не говорит. Все говорят, мол, увела мужика. Я не уводила Ильича!» - говорила она Ксении Собчак.

Бывшая жена Прусикина, к слову, намекала, что слухи о Таюрской имели место. Ирина Смелая признавалась - их роман завязался на гастролях. Для нее предательство отца сына Добрыни стало ударом.