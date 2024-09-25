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ВИДЕО Осенний шторм! Ливень, град и гроза застали врасплох жителей летней столицы

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Скриншот.
Скриншот. Фото: Kuvatõmmis Kairo Kiitsaku Facebookist.

Синоптик Агентства окружающей среды Каиро Кийтсак сообщил в среду днем, что развитие кучевых облаков набирает обороты и облака движутся с юго-запада на северо-восток, вызывая ливни и грозы.

По состоянию на 15:30 в Финском заливе, Ляэнемаа и Рижском заливе наблюдалась гроза. «Грозовые облака движутся с юго-запада на северо-восток», - написал Кийтсак в публикации на своей странице в Facebook.

«Гроза и ливень с градом и сильным ветром в Пярну около 16:38», - говорится в публикации. Кийтсак поделился видеозаписью осенней грозы из Пярну.

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