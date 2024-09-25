Умер звезда российского сериала «Солдаты» Роман Мадянов

О смерти актера 25 сентября сообщили российские СМИ, ссылаясь на супругу покойного, передает Dialog.UA.

По данным журналистов, причиной смерти Мадянова стал рак легких. Недуг у него диагностировали еще в 2020 году. В конце лета - начале осени 2024 года его состояние резко ухудшилось, он был госпитализирован с сильной одышкой, кашлем и слабостью.

Справиться с онкологией актер не смог. Мадянов скончался утром в своем доме в деревне Бояркино. Тело нашли родственники сегодня около 11:00. Сын актера сообщил журналистам, что за несколько часов до смерти его отец говорил, что сможет справиться с раком. Отметим, что Мадянов снялся во многих популярных российских сериалах и фильмах, среди которых «Солдаты», «Левиафан», «Легенда №17». Имеет несколько серьезных наград.

Актер был абсолютно лоялен путинскому режиму. Он поддержал войну против Украины и даже заявлял о своей готовности выступать в составе российской армии. Сознавался он также в любви к Советскому Союзу и Владимиру Путину.

«Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента», - говорил российский актер. Мадянов резко критиковал российских знаменитостей, которые не поддерживали войну и бежали из России, называя их «предателями».