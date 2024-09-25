ФОТО Джим Керри в пятый раз снизил цену на свой особняк: как выглядит роскошная недвижимость актера

На продажу поместье звезды площадью свыше тысячи квадратных метров было выставлено в феврале 2023 года, и его реализацией занимается Sotheby’s International Realty.

Особняк расположен в престижном районе Брентвуд. В доме есть пять спален, шесть полноценных ванных комнат и три туалета. Внутри оборудована кухня шеф-повара, театр в стиле ар-деко со стенами, обитыми мохером и колоннами из капового дерева, и ванна в главной спальне. Также в доме шесть каминов.

На участке также есть бассейн с водопадом, спа, теннисный корт, гостевой дом с баром и сауной. Дополнительные удобства включают большой тренажерный зал, открытую площадку для йоги и медитации, а также прачечную. Недвижимость оснащена системой кондиционирования, пристроенным гаражом на три машины и солнечными батареями.

«В течение трех десятилетий это было моим убежищем, но сейчас я не провожу там много времени, и я хочу, чтобы кто-то другой наслаждался им так же, как я», - говорил Керри, когда впервые выставил недвижимость на продажу. Он купил дом в 1994 году почти за четыре миллиона долларов после выхода комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».

По мнению издания, от покупки дома многих отталкивает новый налог на особняки в Лос-Анджелесе - 5,5 процентный сбор с домов стоимостью более десяти миллионов долларов.