62-летний голливудский актер Джим Керри уже два года безуспешно пытается продать свой особняк в Лос-Анджелесе. Дом, за который изначально просили 28,9 миллионов долларов, теперь стоит 19,75 миллионов долларов. Знаменитость снизила цену на него уже в пятый раз, однако желающих купить недвижимость пока не нашлось, пишет The New York Post.
ФОТО ⟩ Джим Керри в пятый раз снизил цену на свой особняк: как выглядит роскошная недвижимость актера
На продажу поместье звезды площадью свыше тысячи квадратных метров было выставлено в феврале 2023 года, и его реализацией занимается Sotheby’s International Realty.
Особняк расположен в престижном районе Брентвуд. В доме есть пять спален, шесть полноценных ванных комнат и три туалета. Внутри оборудована кухня шеф-повара, театр в стиле ар-деко со стенами, обитыми мохером и колоннами из капового дерева, и ванна в главной спальне. Также в доме шесть каминов.
На участке также есть бассейн с водопадом, спа, теннисный корт, гостевой дом с баром и сауной. Дополнительные удобства включают большой тренажерный зал, открытую площадку для йоги и медитации, а также прачечную. Недвижимость оснащена системой кондиционирования, пристроенным гаражом на три машины и солнечными батареями.
«В течение трех десятилетий это было моим убежищем, но сейчас я не провожу там много времени, и я хочу, чтобы кто-то другой наслаждался им так же, как я», - говорил Керри, когда впервые выставил недвижимость на продажу. Он купил дом в 1994 году почти за четыре миллиона долларов после выхода комедии «Эйс Вентура: Розыск домашних животных».
По мнению издания, от покупки дома многих отталкивает новый налог на особняки в Лос-Анджелесе - 5,5 процентный сбор с домов стоимостью более десяти миллионов долларов.
Избиратели одобрили эту меру в 2022 году, и деньги идут на финансирование программ доступного жилья и помощь бездомным, но для владельцев элитного жилья это стало настоящей катастрофой.
«Рынок рухнул с тех пор, как этот налог вступил в силу. Эти многомиллионные дома просто стоят там, и продавцы изо всех сил пытаются сократить свои потери», - рассказал один из маклеров. В Лос-Анджелесе 1 апреля 2023 года после введения налога продажи элитного жилья упали на 68 процентов.
Возвращаясь к Керри, добавим, что за прошедшие годы актер накопил, по разным данным, приблизительно около 180 миллионов долларов. В 2022 году он объявил о своих планах уйти из профессии раз и навсегда, заявив, что «Соник в кино 2» станет его последним фильмом.
Тем не менее Джим не смог устоять перед очарованием любимого персонажа видеоигры, и в начале 2024 года стало известно, что он вернется, чтобы снова сыграть роль доктора Роботника в третьей части франшизы.