Мать Анетт Контавейт, недавно ставшая бабушкой, о своем внуке: он ест и спит, но еще не проявляет характер

В середине сентября бывшая профессиональная теннисистка Анетт Контавейт объявила о рождении их с футболистом Брентом Леписту сына.

«Первая неделя с нашим Леоном Энзо Леписту. Столько любви!» - написала Контавейт на своей странице в Instagram 16 сентября.

Во вторник состоялась премьера нового документального фильма об Анетт Контавейт, и ее мать Юлле, которая две недели назад стала бабушкой, посетила программу Ringvaade.

«Это такая замечательная новость», - говорит Юлле о том, что она стала бабушкой. «Я стараюсь быть рядом каждый день, помогать, когда нужно, но в то же время не слишком вмешиваться», - говорит Юлле.

«Он такой милашка, ест и спит, еще не проявляет свой характер», - описывает она своего внука. На вопрос ведущего Марко Рейкопа, есть ли у малыша потенциал для игры в теннис, Юлле смеется: «Кто знает, пусть сначала подрастет».

Во вторник в Apollo Kino Coca-Cola Plaza в Таллинне состоялась премьера документального фильма «Анетт» режиссера Каупо Круусиаука, который сопровождает зрителя за кулисы жизни лучшей теннисистки мира и показывает последний год карьеры Анетт Контавейт, самой успешной эстонской теннисистки и второй рекордсменки мира.